Впродовж доби держкордон України перетнули понад 276 тис. чоловік і 60 тис. авто

Впродовж доби державний кордон України перетнули понад 276 тисяч осіб та 60 тисяч транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, загалом за добу було пропущено майже 200 організованих груп. У 14 випадках керівництвом прикордонного відомства приймалося рішення про пропуск 20 вболівальників, які мали квитки на матчі, однак слідували по ID-картках.

У переважній більшості іноземці прибувають літаками, проте значна кількість слідує й автомобілями.

Всього, починаючи з 5 червня, прикордонники оформили понад 500 літаків, 320 автобусів та майже 8 тисяч автомобілів, якими прямували гості Євро-2012.

Після завершення матчів у Львові та Харкові нашу державу залишили збірні команди Данії, Португалії, Німеччини та Нідерландів.

Сьогодні ж через аеропорт «Бориспіль» очікується прибуття близько 20 рейсів з фанами та гравцями збірної Англії, ще 12 рейсів прийме аеропорт Харкова.