Із Харкова сьогодні відлітають близько 40 чартерних літаків із уболівальниками

Із Харкова сьогодні відлітають близько 40 чартерних літаків із футбольними уболівальниками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на інформаційний центр Міжнародного аеропорту «Харків».

За даними диспетчера, усі ці літаки вирушать у рейси до 18.00.

В інформаційній службі зазначили, що кількість літаків, які відлітають, до кінця дня може збільшитися.

Як повідомляв УНІАН, 12 та 13 червня на матч у рамках Євро-2012 Нідерланди – Німеччина до Харкова прибули понад 20 тисяч уболівальників із цих країн. Більшість фанів прибула літаками, залізницею до Харкова прибули 3 тисяч уболівальників.