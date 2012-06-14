«Київстару» і МТС рекомендовано знизити тарифи

Антимонопольний комітет України рекомендував ЗАТ «Київстар» і ЗАТ «МТС-Україна» знизити тарифи на послуги мобільного зв'язку до економічно обгрунтованого рівня.

Як говориться в повідомленні АМКУ, про результати розгляду компанії мають повідомити комітету у 15-денний термін.

АМКУ відзначає, що впродовж 2012 року ці компанії підвищили вартість деяких послуг.

Зокрема, «Київстар» підвищив вартість послуг з відправлення SMS-повідомлень на 28%, послуг відправлення МMS-повідомлень - на 33%, абонплату деяких тарифних планів - на 25%.

У свою чергу, «МТС-Україна» підвищила вартість послуг з відправлення SMS-повідомлень на 22%, послуг з відправлення МMS-повідомлень - на 20%, вартість дзвінків в мережі МТС - на 50% і дзвінків абонентам інших операторів України - на 20%.

«Таке зростання вартості послуг мобільного зв'язку операторів відбулося більш високими темпами, ніж зростання індексу споживчих цін на товари і послуги в цілому по Україні й у галузі зв'язку зокрема. Тобто економічні підстави для підвищення операторами окремих тарифів відсутні», - відзначає комітет.