«Київстару» і МТС рекомендували протягом двох тижнів знизити тарифи

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував ЗАТ «Київстар» і ЗАТ «МТС-Україна» знизити тарифи на послуги мобільного зв'язку до економічно обґрунтованого рівня.

Як зазначається у повідомленні АМКУ, про результати розгляду компанії повинні повідомити комітет у 15-денний термін.

АМКУ відзначає, що протягом 2012 року ці компанії підвищили вартість деяких послуг.

Зокрема, «Київстар» підвищив вартість послуг з відправки SMS-повідомлень на 28%, з відправки МMS-повідомлень - на 33%, абонплату деяких тарифних планів - на 25%.

У свою чергу, «МТС-Україна» підвищила вартість послуг з відправки SMS-повідомлень на 22%, послуг з відправки МMS-повідомлень - на 20%, вартість дзвінків у мережі МТС - на 50% і дзвінків абонентам інших операторів України - на 20 %.

«Таке зростання вартості послуг мобільного зв'язку операторів сталося більш високими темпами, ніж зростання індексу споживчих цін на товари і послуги в цілому по Україні та в галузі зв'язку зокрема. Тобто економічні підстави для підвищення операторами окремих тарифів відсутні», - зазначає комітет.