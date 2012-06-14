Залізниці України з початку року перевезли 10,3 млн тонн зернових

Залізниці України з початку року по 14 червня перевезли 10,3 млн тонн зернових, у тому числі 9,1 млн тонн - на експорт, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України.

У внутрішньому сполученні з початку року було перевезено 1.212 млн онн зерна.

Зокрема, Донецька залізниця (ДЗ) перевезла 375 тис. тонн, Придніпровська залізниця (ПЗ) - 799,7 тис. тонн, Південна залізниця (ПЗ) перевезла 3,479 тис. тонн, Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) – 2,706 м,лн тонн, Львівська залізниця (ЛЗ) - 616,4 тис. тонн, Одеська залізниця (ОЗ) – 2,336 млн тонн.

З початку січня 2012 року середньодобово залізниці навантажують 982 зерновоза. «Підприємство має достатню кількість рухомого складу, щоб перевезти зернові вантажі в повному обсязі», - відзначають в «Укрзалізниці».

Всього інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,5 тис. вагонів.

«Укрзалізниця» також відзначає, що залізниці України мають достатню кількість рухомого складу, щоб перевезти зернові вантажі в повному обсязі.

Нагадаємо, станом на 30 травня залізниці України перевезли 9,56 млн тонн зернових вантажів, у тому числі 8,463 млн тонн на експорт.

Довідка УНІАН. На залізничному транспорті в січні-квітні 2012 року відправка зерна і продуктів помелу збільшилася в 2,4 рази, будівельних матеріалів - на 5,7%, коксу - на 4,2%.

Залізниці України в січні-квітні 2012 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 0,8% в порівнянні січнем-квітнем 2011 року - до 144,8 млн тонн, у тому числі відправлення вантажів скоротилася на 1%.