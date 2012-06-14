На 15 червня в міста-Євро-2012 у вільному продажу є 8,5 тис. залізничних квитків

У вільному продажу до Донецька і Києва, які 15 червня приймають матчі чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, станом на ранок 14 червня є 8,5 тис. залізничних квитків.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Всього до Києва і Донецька на 15 червня «Укрзалізниця» запропонувала 42,6 тис. квитків.

Зокрема, напередодні матчу і в день його проведення у напрямі Донецька на поїзди формуванням доріг України в цілому пасажирам запропоновано 10,433 тис. місць в поїздах, із яких станом на 10:30 14 червня вільні 805 місць.

У напрямі Донецька є вільні місця зі всіх регіонів України, крім Львова.

На міжрегіональний електропоїзд «Український експрес» категорії Інтерсіті (+), який відправляється з Києва 14 червня о 16:30 і прибуває до Донецька о 23:10 у продажу залишилося 139 місць, на уранішній рейс 15 червня з Києва викуплено всі квитки.

Нагадаємо, 15 червня в Донецьку о 19.00 відбудеться матч Україна-Франція, в Києві о 21.45 — матч Швеція-Англія.