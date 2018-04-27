Скасування "автоцивілки": зруйнуємо вщент... а навіщо?

Спроби покермувати на ринку автострахування не припиняються - черговий законопроект вніс до Верховної Ради законодавчо активний у даному питанні позафракційний народний депутат Валерій Шаманов. Його законопроект (№ 10589), внесений у перших числах червня, передбачає скасування обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ). У пояснювальній записці до документа його автор обґрунтовує свою ініціативу необхідністю «впровадження курсу розвитку держави щодо дерегуляції управління і невтручання держави в цивільно-правові та господарські відносини громадян і юридичних осіб». Шаманов вважає, що прийняття законопроекту сприятиме вирішенню «проблемних питань, які виникли навколо Моторного (транспортного) страхового бюро України та стимулюватиме страховиків надавати якісніші послуги». Депутат також розробив механізм повернення гарантійних внесків, сплачених страхувальником до Фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах.

Втім, турбота про власників транспортних засобів виглядає дещо парадоксально і наштовхує на певні роздуми. Можна припустити, що вето Президента на попередній законопроект з автоцивілки (причому - не перше) спонукало депутата до радикальної ідеї - не "ремонтувати" ОСЦПВ, а просто ліквідувати. Судячи з усього, щоб вже на чистому місці будувати щось нове і поки нікому невідоме. Можна припустити, що слідом за таким радикально-руйнівним законом повинен йти проект побудови певної системи, на основі якої надалі буде працювати ринок автострахування. Або в Раді може "спливти" черговий проект коригування ОСЦПВ для того, аби спочатку "налякавши" ринок повною відміною існуючих правил, спробувати проштовхнути потрібний варіант змін під соусом "більш м'якого" і "компромісного".

Втім, поки це все - плоди роздумів. Але один висновок можна зробити і не заглиблюючись у жодні нетрі - раптова ліквідація системи, яка тільки налагодилася, боляче зрикошетить по рядових споживачах, тобто автовласниках. Другим рикошетом стане спроба змусити ринок працювати за якимись знову розробленими правилами (не варто забувати, що на впровадження будь-якого подібного нововведення йдуть роки, гроші та нерви).

Автострахувальний популізм

Україні знадобилося десять років, аби наша система автострахування відповідала світовій практиці. «Автоцивілка» зі змінним успіхом вводилася у нас з 1 січня 1995 року Указом Президента, а механізм її просування - постановою Кабміну. Після низки змін і переносів впровадження автострахування «докотилося» до обов'язкового - 1 січня 2005 року запрацював Закон «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

У «перехідний період» страховики домагалися введення контролю наявності полісів, але депутатам прислухатися до їхньої думки заважала низька за європейськими мірками збитковість операцій - 8-12%. Тобто, в основі було питання різниці збору і виплат. Та все ж проблема вирішилася, і наша країна долучилася до цивілізованого механізму, що гарантує учасникам дорожнього руху відшкодування непередбачених збитків. І хоча в цьому сегменті ринку є маса проблем - гальмування страхових виплат, скачки тарифів, а також внаслідок кризи банкрутство низки страхових компаній, відмовлятися від ОСЦПВ – невірний крок, вважають страховики. Їх неприйняття ініціативи Шаманова цілком зрозуміло, особливо якщо врахувати, що ОСЦПВ залишається основним напрямком росту портфелів страхових компаній.

*** Українські страхові компанії в 2011 році збільшили збір страхових премій за полісами ОСЦПВ майже на 40% проти аналогічного періоду 2010 р. - до понад 2 млрд грн (1,463 млрд грн в 2010), виплати зросли на 24% - до понад 800 млн грн. Кількість проданих полісів ОСЦПВ тільки за січень-листопад п.р. зросло на 3% - до 7,488 млн шт. За вказаний період українські страховики врегулювали 92,1 тис. справ, що на 7,1% більше, ніж за січень-листопад 2010 року (86 тис. справ).

Хоча в кулуарах Верховної Ради подейкують, що законопроект Шаманова може бути прийнятий. Аргумент - зростання скарг на страховиків, які, продовжуючи покривати свої витрати за рахунок премій по ОСЦПВ, не перестають "нарощувати" обсяг порушень прав їхніх клієнтів. Іншими словами, парламентарії можуть потішити українців перед виборами у звичній для них популістській манері.

Час пішов...

Про те, що на ринку автострахування очікуються зміни, говорить і той факт, що Президент України Віктор Янукович вже вдруге ветував зміни до закону про ОСЦПВ. Прийнятий парламентом 15 березня закон гарант спочатку відмовився підписувати, вимагаючи вилучення норм, які не приймали страховики (про втрату контролю над страховими резервами). Закон доопрацювали, врахувавши поправки Президента, і проголосували 17 травня. Але Янукович знайшов ще одну "вагому" причину для ветування - покладання на міліцію невластивих для її роботи завдань. Тобто, страховикам дається час для упорядкування ринку. А як у нас наводять «порядок», відомо всім. До процесу «очищення»можна віднести і законопроект Шаманова...

Як відзначає заступник директора департаменту врегулювання збитків страхової компанії «НАСТА» Артем Резвін, «на сьогодні підстав для скасування обов'язкового ПВ немає. Це - соціальний вид страхування, він існує в усьому світі. З таким же успіхом можна скасувати відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, або дорожньої служби - за стан доріг. Скасувати можна все що завгодно, але наскільки це буде доцільно, логічно і виважено?! ». На його думку, шанси прийняття цього законопроекту невеликі. «Але якщо такий закон все ж таки приймуть, то це знизить кількість застрахованих по ПВ авто на наших дорогах, і постраждалі від таких водіїв (у яких немає поліса - ред.) будуть змушені отримувати відшкодування безпосередньо від винуватця аварії. Це зробити набагато складніше, ніж отримати виплату від страховика. Крім того, доведеться знову вносити різні зміни в закон про ОСЦПВ і в закон про страхування. Все це може вплинути на вартість полісів «автоцивілки» в бік підвищення», - зазначає Резвін.

Президент - голова правління СК «ПРОВІДНА» Ірина Сіренко вважає, що ніяких передумов для скасування закону про обов'язкове автострахування немає. «На поточний момент ринок працює досить злагоджено, більшість компаній, що є членами МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України - ред.), виконують свої зобов'язання, працюють за зрозумілими, встановленими регламентами. Один тільки факт, що сума страхових відшкодувань за внутрішніми договорами становить понад 3,3 млрд грн за весь період роботи - з 2005 по 2011 рік і 1 квартал 2012 р., говорить про те, що сама структура Моторного бюро виконує свою основну задачу. Якщо на ринку «автоцивілки» і є якісь тертя або проблемні питання, то в основному це - робочі моменти, що вимагають удосконалення існуючої системи і потребують рішень, у тому числі за участю держави. Для цього необхідно, в першу чергу, налагодити консолідовану роботу профільного парламентського комітету, регулятора страхового ринку та його учасників. Така взаємодія дасть свої позитивні плоди, дозволить удосконалити законодавчу базу, більш жорстко і прозоро регулювати ринок обов'язкового страхування, не допускаючи на ньому демпінгу та наявності компаній, які неякісно обслуговують клієнтів, дозволяють собі не виконувати, або не в повній мірі виконувати свої зобов'язання.

В цілому ж ринок позитивний, дуже велика кількість громадян впевнилися на власному досвіді в поліпшенні клієнтського сервісу на ньому. Порівняння середнього розміру страхового відшкодування свідчить, що якщо в 2005 році показник становив 4768 грн, то в 2011-му він зріс до 9773 грн. Страховики виплачують і більше, і частіше. Таким чином, можна сказати, що ринок виконує свої зобов'язання, але оскільки він розвинувся до певного вельми серйозного рівня, то вимагає додаткових поліпшень, і ми сподіваємося, що зміни, які відбуватимуться на ньому, до цього призведуть».

На думку І.Сіренко, у законопроекту не повинно бути шансів «вижити». «ОСЦПВ - не просто вид страхування в Україні, це - міжнародна норма. Завдяки цьому виду страхування, наш страховий ринок має можливість виходити на європейський цивілізований рівень страхування, і більше того, важлива особливість цього виду страхування - дуже висока соціальна спрямованість - захист потерпілих на дорогах. Оскільки безпека руху поки що залишає бажати кращого (як, втім, і якість наших доріг), то скасування такого виду страхування дуже негативно позначиться як на його споживачах, так і на оцінці цивілізованості страхового ринку України на міжнародному рівні», - зазначила експерт.

Що стосується майбутніх змін на ринку автострахування, то, за словами Олександра Яременка, начальника відділу андеррайтингу транспортних ризиків СК «Allianz Україна», «єдине, що може статися, то це скасування одного закону і прийняття іншого щодо ОСЦПВ, або включення положень чинного документа в нову редакцію закону «Про страхування».

Залишається дочекатися фіналу історії...

Олена Бистрицька (УНІАН)