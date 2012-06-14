«Українські експреси» у дні матчів Євро-2012 завантажені на 100%

Завантаження міжрегіональних електропоїздів «Український експрес» Інтерсіті (+) у дні проведення матчів Євро-2012 на маршрутах, де ці матчі проводяться, досягає 100%.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, на день першого матчу між Голландією і Данією, який пройшов у Харкові 9 червня, було викуплено всі 579 квитків на «Український експрес» Київ – Харків, який відправлявся напередодні матчу о 18 год. 15 хв., на «Український експрес», який відправлявся о 06 год. 15 хв. у день матчу, було викуплено 545 квитків.

На «Український експрес» сполученням Київ – Харків, який відправився у рейс до Харкова 12 червня напередодні матчу Нідерланди – Німеччина, також було реалізовано 100% квитків, 560 квитків було реалізовано на потяг, який виїхав до Харкова у день проведення матчу.

На 24 червня, коли в Києві пройде один із чвертьфіналів Євро-2012, вже розкуплено всі квитки на «Український експрес» сполученням Донецьк – Київ.

Усього станом на 14 червня на швидкісні міжрегіональні електропоїзди «Український експрес» категорії Інтерсіті (+) реалізовано 58,043 тис. квитків. З них 38,624 тис. – у напрямку Харків – Київ – Харків, 7,796 тис. – у напрямку Львів – Київ – Львів і 11,623 тис. – у напрямку Київ – Донецьк – Київ.

14% загальної кількості проданих квитків реалізовано через мережу Інтернет.

Нагадаємо, на 1 червня 2012 року було реалізовано 23,227 тис. квитків на «Український експрес».

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem «Український експрес» почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року. До кінця року залізницями між Львовом, Києвом, Харковом і Донецьком курсуватимуть 10 таких поїздів.

В «Українських експресах» 579 місць для сидіння, з них 1-го класу – 168, 2-го класу – 411 і 2 місця для інвалідів.