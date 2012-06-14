Придніпровська залізниця за січень-травень скоротила обсяги перевезень пасажирів у далекому сполученні на 3,3%

Придніпровська залізниця за січень-травень 2012 року скоротила у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року обсяги перевезень пасажирів у далекому сполученні на 3,3% - до 6 млн. 919 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

За 5 місяців п.р. магістраль перевезла 223 пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Через Інтернет пасажири оформили 108 тис. 655 квитків, зокрема 1099 електронних квитків.

За інформацією прес-центру, в травні 2012 року ПЗ перевезла у далеокму сполученні 2 млн. 221 тис. пасажирів проти 2 млн. 175 тис. пасажирів у травні минулого року.

Протягом травня 2012 року пасажири магістралі у далеокму сполученні оформили 849,7 тис. проїзних документів, що на 25,2 тис. проїзних документів більше, ніж у травні 2011 року (824,5 тис. квитків).

За цей період через Інтернет пасажири оформили 27 тис. 218 квитків на суму понад 4 млн. грн, зокрема 230 електронних квитків на 28 тис. 432 грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України.

ПЗ здійснює перевезення у межах Дніпропетровської і Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км. з населенням понад 8 млн. чоловік. ПЗ обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових і 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа дороги перевищує 3200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринок понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язки вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. чоловік. У 2011 році ПЗ перевезла понад 215 млн. тонн вантажів і більш ніж 87 млн. пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.