Прем'єр-міністр України і посол Литви обговорили перспективи проекту "Вікінг"

Прем'єр-міністр Микола Азаров подякував Литві за всебічну підтримку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, подяку М.Азаров висловив сьогодні під час зустрічі з послом Литви в Україні Пятрасом Вайтекунасом.

"Я хочу подякувати вам за вашу участь, за щиру зацікавленість Литви щодо України. Ви наші друзі, підтримуєте нас на різноманітних європейських форумах та в інституціях ЄС", - зазначив М.Азаров.

Також сторони обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема, перспективи співпраці у рамках проекту "Вікінг".

Посол Литви, у свою чергу, подякував Україні за внесок у реалізацію цього проекту. "Я хочу вам подякувати за спільну реалізацію транспортних проектів. По "Вікінгу" є реальний поступ, і наша країна вдячна вам за вклад у цей проект", - відзначив П.Вайтекунас.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Потяг сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів. У його складі 40 платформ із контейнерами загальною вагою до 6 тисяч тонн.

З 19 січня 2012 року потяг «Вікінг» почав регулярне курсування. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі потягів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до чинних тарифів.

За січень-лютий 2012 року «Вікінг» територією України перевіз 1,991 TEU, територією Білорусі перевезено 8,7 тис. TEU. Територією Литви в 2011 році «Вікінг» перевіз 56 тис. TEU - на 34% більше, ніж у 2010 році.