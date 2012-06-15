ФРУ спільно з УЗ розроблять механізм інвестування в оновлення вантажного вагонного парку

Федерація роботодавців України (ФРУ), «Укрзалізниця» і Український транспортно-логістичний центр (УТЛЦ) домовилися спільно розробити прозорий механізм інвестування в оновлення вантажного вагонного парку України, повідомили УНІАН у ФРУ.

За словами заступника голови ФРУ Дмитра Олійника, розроблений механізм федерація спільно з «Укрзалізницею» планують винести на розгляд Кабміну.

"На сьогодні із загальної кількості вагонів «Укрзалізниці» 25% експлуатується з подовженим терміном служби, зокрема 44% піввагонів, які є найбільш ходовими. Для забезпечення потреби підприємств України у вантажних перевезеннях потрібно 60 тис. піввагонів, хоча в робочому парку їх близько 48 тис., а на кінець поточного року кількість вагонів становитиме 41,8 тис.», - говорить заступник генерального директора «Укрзалізниці» Петро Науменко. На його думку, це впливає на незабезпечення наявної потреби у вантажних перевезеннях і, як наслідок, призводить до втрати доходів галузі. Він також підкреслив, що сьогодні відсутня підтримка, яка дозволила б виготовляти новий пересувний склад. "І це при тому, що в Україні щорічно могли б виготовляти 5000-7000 нових вагонів для забезпечення вантажних перевезень", - упевнений П.Науменко.

У свою чергу, Д.Олійник відзначив, що бізнесу замість того, щоб на 20-25% більше платити за посередницькі послуги, вигідніше було б платити в єдиний державний центр УТЛЦ. Але за умови гарантування з боку «Укрзалізниці», що отримані кошти матимуть цільове призначення на оновлення рухомого складу, що дозволить уникнути його дефіциту в Україні.

Крім того, ФРУ домовилася з «Укрзалізницею» щодо вжиття заходів, які мають допомогти уникнути непорозумінь, які перешкоджають укладенню прямих договорів. Як відзначив Д.Олійник, слід надати бізнесу право альтернативи обирати, з ким укладати прямі договори - з УТЛЦ або з приватними структурами. "У свою чергу, УТЛЦ повинен узяти на себе зобов'язання не відмовляти вантажовласникам, у разі їх звернення для укладання прямого договору", - додав він.