У Кременчуці з 1 липня ціна проїзду в тролейбусі підвищиться на 25%
11:43, 15 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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У Кременчуці (Полтавська обл.) з першого липня ціна проїзду в тролейбусі підвищиться на 25% - до 1,25 грн.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Кременчуцького міського виконавчого комітету.
Згідно з рішенням, підвищиться й ціна проїзних квитків. Так, учнівський проїзний тепер коштуватиме 20 грн, студентський — 22 грн, для населення — 55 грн, для підприємств і організацій — 95 грн.
Нагадаємо, сьогодні вартість проїзду в тролейбусі Кременчука становить 1 грн.
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