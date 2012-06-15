У Кременчуці з 1 липня ціна проїзду в тролейбусі підвищиться на 25%

У Кременчуці (Полтавська обл.) з першого липня ціна проїзду в тролейбусі підвищиться на 25% - до 1,25 грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Кременчуцького міського виконавчого комітету.

Згідно з рішенням, підвищиться й ціна проїзних квитків. Так, учнівський проїзний тепер коштуватиме 20 грн, студентський — 22 грн, для населення — 55 грн, для підприємств і організацій — 95 грн.

Нагадаємо, сьогодні вартість проїзду в тролейбусі Кременчука становить 1 грн.