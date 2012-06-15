Кримська Air Onix з липня почне польоти з Сімферополя до «Борисполя»

Кримська авіакомпанія Air Onix - ТОВ «Ейр Онікс» - із 2 липня планує почати польоти з Сімферополя в Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у Києві.

Як повідомили УНІАН у компанії, водночас, Air Onix не припинить здійснювати польоти в аеропорт «Київ» (Жуляни), куди авіакомпанія здійснює два рейси на день.

До «Борисполя» компанія здійснюватиме один рейс на день.

Крім того, в авіакомпанії повідомили, що з 14 червня компанія здійснює польоти з Сімферополя до Львова на літаку Boeing 737.

Довідка УНІАН. Air Onix заснована в 2007 році, польоти почала з 2012 року. Базовий аеропорт - Міжнародний аеропорт «Сімферополь». Компанія здійснює польоти до Києва, Москви, Санкт-Петербурга та Львова.

Флот компанії складається з двох літаків Boeing 737–300/500 (142 крісла), поставка третього літака очікується в липні.