Вболівальники зможуть дістатися на два суботні матчі в Польщі 150 поїздами

Варшава. Футбольні вболівальники зможуть приїхати на суботні матчі Євро-2012 у Варшаві та Вроцлаві приблизно 150 поїздами польської компанії PKP Intercity, яка також підготувала декілька поїздів, якими вболівальники зможуть повернутися додому після матчів, повідомила УНІАН прес-служба польської компанії.

На матч між збірними Росії та Греції можна буде дістатися майже 90 поїздами, а до Вроцлава, де гратимуть поляки з чехами, курсуватимуть понад 40 поїздів.

Після матчу на вроцлавській арені на вболівальників чекатимуть 12 поїздів, зокрема три до Чехії, а вранці наступного дня - ще 7 поїздів у різних напрямках у Польщі.

З Варшави після матчу буде відправлено 4 поїзди й ще чотири - вранці наступного дня.

Прес-служба PKP Intercity також зазначила, що змінила час відправлення низки поїздів для того, щоб уболівальники встигли на них після матчів.

"У Вроцлаві й у Варшаві чекатимуть резервні поїзди, які можуть відправитися в будь-який момент після матчу", - зазначила прес-служба державної компанії.

Як повідомляв УНІАН, PKP Intercity, яка минулого року щомісячно в середньому перевозила близько 3 млн пасажирів, розраховує перевезти на Євро-2012 між польськими містами-організаторами чемпіонату майже 0,5 млн уболівальників.

Компанія, що входить до державного холдингу РКР, не розкриває даних про те, скільки вона планує додатково заробити завдяки проведенню чемпіонату в Польщі, зазначаючи, що червень має стати одним із кращих місяців у році.