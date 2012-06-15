На додатковий потяг «Донецьк-Київ» на 15 червня залишилося 52 місця

На додатковий потяг сполученням Донецьк-Київ, який відправиться з Донецька до Києва 15 червня о 23.15 після закінчення матчу між Україною і Францією, залишилося 52 вільних місця, зокрема 35 у купе і 17 категорії «люкс».

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Додатковий потяг Київ-Донецьк-Київ було призначено для перевезення вболівальників на матч Україна-Франція, який відбудеться 15 червня у Донецьку.

З Києва додатковий потяг № 591К відправився 14 червня о 22:11 і прибув до Донецька 15 червня о 12:19.

Усі квитки на цей потяг розкуплено.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відзначала, що у переддень і в дні проведення матчів квитки на потяги у міста, що приймають ігри чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, спостерігається підвищений попит. Зокрема, завантаження міжрегіональних електропоїздів «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem у дні проведення матчів Євро-2012 на маршрутах у міста, де ці матчі проводяться, досягає 100%.