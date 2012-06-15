На Чернігівщині через ремонт закрили залізничний переїзд в Ічнянському районі

На Чернігівщині у зв'язку з ремонтом на 10 днів закрито залізничний переїзд в Ічнянському районі.

Про це УНІАН повідомили у Службі автомобільних доріг Чернігівської області.

Згідно з повідомленням, з 17 по 27 червня буде закритий для руху автотранспорту залізничний переїзд на 44-му км автодороги Р-68 Талалаївка – Ічня-Тростянець-Сокиринці-а/д Н-07 (поблизу с. Гужівка, Ічнянський район).

Об’їзд організовано за маршрутом Ічня – Прилуки - по а/д Н-07 і Р-68 до сіл Сокиринці, Тростянець, Парафіївка, Качанівка та інших населених пунктів, що пов’язані з райцентром автодорогою Р-68.