Аir Canada очолила рейтинг надійності авіакомпаній світу

Незалежне швейцарське рейтингове агентство ATRA (Air Transport Rating Agency) оприлюднило результати дослідження надійності 92 найбільших за фінансовими результатами авіакомпаній світу.

Найбезпечнішими з них (в алфавітному порядку) у 2012 році ATRA визнала Air Canada, Air FRANCE-KLM, AMR Corporation (American Airlines і American Eagles), Delta Airlines, International Airlines Group (British Airways), Lufthansa, Qantas, Southwest Airlines, United-Continental Holdings і US Airways.

Рейтинг комерційних авіакомпаній складено на основі математичного аналізу 15 критеріїв безпеки, які були вибрані після вивчення причин, що призвели до аварій і нещасних випадків. Серед критеріїв ATRA називає такі, як фінансові результати діяльності авіакомпанії, коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел, кількість пілотів і других пілотів, середній вік флоту і його однорідність, число літаків з підвищеним ризиком, передає РІА "Новини".

На жаль, жодна українська авіакомпанія до ТОП-10 рейтингу не потрапила.