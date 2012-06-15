«Київстар» і МТС відповіли Антимонопольному комітету

«МТС Україна» запроваджує тимчасовий мораторій на зміни тарифів

Оператор мобільного зв'язку «МТС Україна» запроваджує тимчасовий мораторій на зміни тарифів. Про це йдеться в офіційному коментарі компанії щодо рекомендацій Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо зниження тарифів, який надійшов УНІАН.

У коментарі зазначається, що «оскільки АМКУ висловив бажання розібратися в ситуації з тарифами, ми запроваджуємо тимчасовий мораторій на зміни, щоб створити умови для додаткового аналізу ситуації й ухвалення зваженого рішення Комітетом».

Нагадаємо, вчора АМКУ рекомендував операторам мобільного зв'язку "Київстар" і "МТС Україна" знизити тарифи на послуги мобільного зв'язку до економічно обгрунтованого рівня. Ці рекомендації пов'язані з тим, що в 2012 році провідні оператори підняли тарифи на низку своїх послуг на 20-50%.

Водночас у коментарі «МТС Україна» зазначається, що в компанії існує програма управління тарифами, спрямована на те, щоб приводити існуючі пропозиції у відповідність зі змінами переваг абонентів. Це, як вважають у компанії, «звичайний процес управління бізнесом», адже профіль споживання абонентів постійно змінюється – якісь послуги стають більш затребуваними, якісь відходять на другий план, змінюється їх собівартість.

«Відповідно, корегуються обсяги послуг, що надаються, їх набір і ціни – як у бік підвищення, так і зниження», - йдеться в коментарі.

За даними компанії, лише в 2012 році було випущено декілька десятків тарифів і акцій, які привели до реального зниження цін на мобільний зв'язок і сервіси. Це, приміром, скасування плати за з'єднання й обов'язкового поповнення за безкоштовні хвилини, безкоштовний «безлімітний день», зниження цін на дзвінки і SMS до Росії, Польщі, інших європейських країн, скасування плати за заміну SIM-карти.

При цьому, як йдеться в коментарі, які б оптимізації не проводилися, український телеком-ринок є одним із найбільш конкурентних – за сім років тарифи на мобільний зв'язок знизилися в сім разів і залишаються найнижчими в Європі та СНД.

Довідка УНІАН. ПрАТ «МТС Україна» обслуговує понад 19,1 млн абонентів мобільного зв'язку. Виручка компанії за 2011 рік становила 9,1 млрд гривень.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).

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"Київстар" заявляє, що тарифна політика компанії ведеться відповідно до законодавства України

Тарифна політика оператора мобільного зв'язку «Київстар» ведеться у суворій відповідності до законодавства України.

Про це сказано в офіційному коментарі компанії на рекомендації АМКУ щодо зниження тарифів, переданому УНІАН.

У коментарі наголошується, що офіційний текст рекомендацій АМКУ «одержано 20 хвилин тому» і «до детального вивчення цього документа ми не готові коментувати подальші кроки компанії».

Що ж до зміни тарифів, то, як повідомили в компанії, вони пов'язані з переходом на нову модель «пакетних послуг», «тобто надання більшого обсягу послуг за ті самі гроші».

При цьому, за даними компанії, зміни тарифів не призвели до зростання доходів – «середній дохід компанії» від одного абонента мобільного зв'язку «загалом за останній рік не змінився, а за перший квартал 2012 року знизився на 1%».

При цьому, як наголошується в коментарі, телекомунікаційна галузь України відчуває вплив інфляції - за минулий рік зросла вартість електроенергії, а державний збір за використання радіочастот зріс у 5 разів, з 2,4 млрд грн. до 13 млрд грн. І водночас мобільний зв'язок в Україні, за даними компанії, один із найдешевших. Так, середній рахунок абонента в Україні за місяць становить 40-42 грн (близько 5 дол.), тоді як у Росії цей показник становить 6 дол., у Білорусі – 8 дол., загалом у країнах СНД - 7,2 дол.

Як повідомляв УНІАН, вчора АМКУ рекомендував операторам мобільного зв'язку "Київстар" і "МТС Україна" понизити тарифи на послуги мобільного зв'язку до економічно обгрунтованого рівня. Ці рекомендації АМКУ пов'язані з тим, що у 2012 році провідні оператори підвищили тарифи на низку своїх послуг на 20-50%.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Кількість мобільних абонентів бізнес-одиниці становить майже 24,9 млн., абонентів широкосмугового доступу в Інтернет – понад 460 тис.