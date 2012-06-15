У Луганську відкрили першу зону безкоштовного Wi-Fi просто неба

У Луганську сьогодні в рамках громадського проекту «Інтернет на свіжому повітрі» відкрилася перша зона безкоштовного Wi-Fi у «Сквері Пам'яті».

Як повідомив УНІАН заступник начальника відділу Луганської міської ради з питань сім'ї і молоді Віталій Охмат, зона покриття інтернетом охоплює половину скверу.

«Це обумовлено тим, що на іншій половині розміщено дитячий майданчик. І щоб батьки не непокоїлися через те, що радіохвилі можуть впливати на здоров'я дітей, було вирішено інтернет туди не проводити», - сказав В.Охмат.

За його словами, у тій частині скверу, де інтернет доступний, встановлені таблички «Wi-Fi тут» для зручності користувачів.

Разом з тим, подальша експлуатація обладнання і оплата послуг Wi-Fi виконуватиметься за рахунок міського бюджету. Обладнання і сама зона Wi-Fi, за словами В.Охмата, будуть передані в комунальну власність міста.

«Ймовірно, це станеться вже наступного року, тому що на даний момент з позабюджетних коштів вже виконана оплата за послуги інтернету», - відзначив В.Охмат.

На фінансування першої частини проекту «Інтернет на свіжому повітрі» у Сквері витрачено 10 тис грн позабюджетних коштів. Безкоштовний інтернет в сквері буде доступний для гостей і жителів міста тільки у теплий час року 5 місяців. За попередніми підрахунками, 5 місяців безкоштовного інтернету для городян, у разі передачі у комунальну власність, обійдеться бюджету в 5 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, громадський проект «Інтернет на свіжому повітрі» передбачає, що протягом 1,5 року в шести луганських скверах будуть розміщені зони безкоштовного доступу до інтернету.