МВС повернуло EX.ua обладнання

Міністерство внутрішніх справ повернуло адміністрації файлообмінника EX.ua обладнання, яке раніше було взято на експертизу.

Весь призначений для користувача контент файлообмінника буде відновлено найближчим часом, зазначається у повідомленні юридичної компанії «Юскутум», яка представляє інтереси EX.ua.

«Ми вважаємо, це був непотрібний захід, який не міг допомогти слідству, а тільки заважав роботі ресурсу. Найближчим часом весь призначений для користувача контент буде відновлений», - відзначив керуючий партнер ЮК «Юскутум» Артем Афян.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня 2012 року закрила найбільший український портал файлообміну EX.ua. На цьому ресурсі всі охочі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронні органи заявили, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Після закриття EX.ua користувачі Інтернет на знак протесту масово атакували сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ тощо.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу EX.ua, а 3 лютого веб-ресурс частково відновив свою роботу.