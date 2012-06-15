До міст, де 17 червня пройдуть матчі Євро-2012, у продажу ще 5,9 тис. залізничних квитків

У напрямку Львова й Харкова, де 17 червня пройдуть матчі чемпіонату Європи з футболу Евро-2012 Португалія - Нідерланди й Данія - Німеччина, в продажу станом на ранок 15 червня залишається близько 5,9 тис. залізничних квитків.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), всього залізницями України було запропоновано понад 29 тис. місць.

Зокрема, до Львова в переддень і в день матчу Данія - Німеччина загалом пасажирам запропоновано 16,875 тис. місць, і яких станом на 10:00 15 червня були вільні 2,523 тис. місць.

При цьому в напрямку Львова залишаються вільні місця з усіх регіонів України, крім Донецька.

На «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem Київ-Львів який напередодні матчу відправляється з Києва - о 18:20 на сьогодні вільно 178 місць.

У напрямку Харкова, де 17 червня грають Португалія й Нідерланди залізниці запропонували 12,714 тис. місць, із них станом на 10:00 п'ятниці, 15 червня, вільні - 3,443 тис.

На «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem Київ-Харків який напередодні матчу відправляється з Києва - о 18:15 на сьогодні вільно 240 місць.