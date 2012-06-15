Роботу транспорту під час Євро-2012 контролює Координаційна служба

Координаційна служба, створена при Міністерстві інфраструктури, цілодобово контролює і забезпечує безперебійну роботу транспорту під час Євро-2012.

Як повідомляє відомство, Координаційна служба, зокрема, здійснює координацію роботи диспетчерських служб, що функціонують в різних видах транспорту, а також диспетчерських служб приймаючих міст.

Координаційна служба розпочала свою роботу з початком Євро-2012.

Для забезпечення роботи галузі, крім диспетчерських служб в «Укрзалізниці», Державіаслужбі, Укравтодорі, на автомобільному транспорті, а також у приймаючих містах, задіяні 15 спеціалістів самої Координаційної служби Мінінфраструктури, які моніторять ситуацію і в разі збою в роботі транспорту забезпечують своєчасне реагування.

Основна увага служби спрямована на організовані групові перевезення різними видами транспорту, однак служба відстежує і проблеми в організації руху вболівальників, які, наприклад, приїхали до України власними машинами.

Фахівці Координаційної служби на національному рівні відстежують критичні зміни пасажиропотоку, що виникають раптово на різних видах транспорту (перевантаження певного транспорту) та наявні можливості компенсації таких перевезень силами іншого виду транспорту, наприклад, переведення частини пасажиропотоку з авіаційного на залізничний або автомобільний транспорт, шляхом оперативного формування додаткових поїздів, залучення додаткових одиниць автотранспортних засобів, переформування маршрутів і т. д.

Координаційна служба забезпечує оперативний зв'язок з іншими диспетчерськими службами, а її фахівці в телефонному режимі мінімум раз на дві години отримують і аналізують дані щодо руху пасажирів.

Крім того, Координаційна служба перевіряє факти, які з'являються в мережі Інтернет.

«Сьогодні, наприклад, з'явилася інформація, що є скупчення людей на вокзалі в Донецьку. Ми зв'язалися з диспетчерським центром міста і така інформація не підтвердилася: на вокзалі працюють всі каси, потяги відправляються, ніякого скупчення немає», - розповів один з фахівців Координаційної служби, головний спеціаліст Департаменту безпеки Мінінфраструктури Володимир Коськовецький.