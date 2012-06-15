Київське метро під час Євро-2012 утричі збільшило перевезення пасажирів

Під час проведення Євро-2012 київський метрополітен збільшив потік перевезення пасажирів утричі.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

При цьому в повідомленні зазначається, що працівники столичної міліції, які забезпечують охорону метрополітену, надають допомогу іноземним вболівальникам.

Зокрема, правоохоронці роздають іноземним вболівальниками міні-буклети «Ваш гід безпеки», який було розроблено МВС спеціально для іноземних гостей Києва. В даному посібнику на 9-ти мовах роз’яснено функції та призначення різних служб міліції. Вказано всі телефони, які працюють в цілодобовому режимі, та за якими можна отримати допомогу. Також в буклеті роз’яснено, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації, щоб не стати жертвою зловмисників.

З метою недопущення скоєння правопорушень, запобігання вчинення терористичних актів, негайному реагуванню на всі повідомлення про протиправні дії щодо громадян, у підземці під час проведення міжнародного чемпіонату запроваджено посилений режим охорони громадського порядку.

В середньому за добу на охорону громадського порядку метрополітену заступають близько 170 правоохоронців лінійного управління охорони метрополітену та надають допомогу придані сили у кількості до 400 осіб з числа курсантів Національної академії внутрішніх справ України та внутрішніх військ.

За даними ГУ МВС Києва, з початку проведення футбольного чемпіонату у столичній підземці не виявлено жодного випадку грубих порушень правопорядку чи якихось конфліктних ситуацій.