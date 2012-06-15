Шахраї під виглядом працівників ДАІ вимагають кошти у іноземців

Із напливом іноземних туристів і вболівальників на дорогах України активізувалися шахраї, які діють під виглядом працівників підрозділів Державтоінспекції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, користуючись незнанням іноземцями законів України, члени різних громадських організацій, які одягнені у форму, схожу на міліцейську, «штрафують» довірливих туристів.

"З початку року припинено діяльність вже 20 таких «патрулів», - зазначили в УЗГ.

Для уникнення непорозумінь із подібними шахраями в МВС нагадують, що інспектори дорожньо-патрульної служби (ДПС) ДАІ повинні бути:

- одягнені у формений одяг синього кольору. Сорочка – світло-синя, брюки – темно-сині з тонкою червоною смугою з боків, на голові – темне-синє кепі з гербом України.

- табельна зброя носиться в кобурі, закріпленій на поясі. І кобура, і ремінь – білого кольору.

- на обох рукавах нашиті шеврони: на лівому плечі – із загальною інформацією про силову структуру («Україна МВС»), на правому плечі – про місце в структурі МВС («Дорожньо-патрульна служба» або «Державна автомобільна інспекція»).

- нагрудний знак закріплюється на сорочці або кітелі з лівого боку. На ньому: двозначне буквосполучення, що позначає код регіону України, серійний номер (індивідуальний для кожного інспектора ДПС) і напис «МВС України».

- при собі працівник служби повинен мати планшет із бланками протоколів про адміністративні порушення та службове посвідчення працівника міліції з інформацією про структуру МВС.

- працівники спеціального загону ДАІ одягнуті в білу сорочку та носять темно-сині кашкети. На нагрудному знаку перед серійним номером інспектора – замість коду регіону буквосполучення «СЗ» – «Спеціальний загін». Решта деталей уніформи – аналогічна форменому одягу звичайних працівників ДПС.