У день матчу Україна-Франція аеропорт «Донецьк» обслужив понад 5 тис. пасажирів

Міжнародний аеропорт «Донецьк» їм С. Прокоф’єва 15 червня, в день матчу Україна-Франція чемпіонату Європи з футболу, який відбувся у Донецьку, обслужив 5 335 пасажирів на 163 рейсах.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, 15 червня аеропорт «Донецьк» обслужив 101 внутрішній рейс і 62 міжнародних.

Основними напрямками чартерних рейсів були Варшава, Одеса, Київ.

Пасажиропотік, з урахуванням регулярних рейсів, на внутрішніх рейсах становив 1 817 чоловік, а на міжнародних — 3 518 чоловік.

Нагадаємо, в день матчу Франція-Англія в Донецьку 11 червня аеропорт обслужив 5900 пасажирів. Пасажиропотік в аеропорту 11 червня збільшився у порівнянні з середньодобовим показником червня в 2,5 раза.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С. Прокоф’єва з 15 червня перевів внутрішні рейси у новий термінал. Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Раніше планувалося, що внутрішні рейси буде переведено у новий термінал міжнародного аеропорту «Донецьк» з 1 серпня, після закінчення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Довідка УНІАН. Протягом чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 в Донецьку проходять 5 матчів: 11 червня – Франція-Англія, 15 червня – Україна-Франція, 19 червня – Англія-Україна, 23 червня – чвертьфінал, 27 червня – півфінал.

Новий термінал у Донецьку має сім поверхів. Пропускна спроможність нового терміналу - 3,1 тис. пасажирів за годину. Загальна площа будівлі - 58 тис. кв. м, залів очікування - 5 тис. кв. м, комерційних об'єктів - 4 тис. кв. м.

«Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені С. Прокоф’єва» є одним із найбільших авіатранспортних підприємств України. За рівнем пасажиропотоку авіапідприємство входить до п'ятірки провідних аеропортів країни. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які зв'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної і Східної Європи.

В аеропорту базуються авіакомпанії "Донбасаеро", "КАБІ", "ІСД-авіа", "СКМ-Аруба", "Челендж Аеро".

КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" у 2011 році прийняв і відправив 829,3 тис. пасажирів - на 35,5% більше, ніж роком раніше. За підсумками 2012 року планується збільшити пасажиропотік на 44,7% у порівнянні з 2011 роком - до 1,2 млн. чоловік.