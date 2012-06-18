Мінінфраструктури розробить новий закон про автотранспорт на європейській основі

11:44, 18 червня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Міністерство інфраструктури України створить робочу групу для розробки нового закону про автомобільний транспорт, який відповідав би законодавству Європейського Союзу з регулювання у сфері автомобільного транспорту.

Як зазначається в повідомленні Мінінфраструктури, до складу робочої групи увійдуть представники усіх зацікавлених відомств і установ, а також профспілкових і профільних громадських організацій, група має зібрати і обробити їх пропозиції і зауваження.

Пропозиції від зацікавлених структур щодо можливої структури законопроекту і його змісту у вигляді порівняльної таблиці, безпосередньо самого законопроекту, а також пояснювальної записки до запропонованих змін прийматимуться до 22 червня 2012 року.

Перше засідання робочої групи пройде після обробки пропозицій, які надійшли.

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