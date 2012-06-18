За період Євро-2012 львівський аеропорт обслужив понад 600 рейсів

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького за час проведення Євро-2012 обслужив понад 600 міжнародних та внутрішніх рейсів.

Більшість чартерних та додаткових рейсів прибуло з країн-учасниць матчів (Німеччина, Данія, Португалія), а також з Польщі, Чехії, Австрії, повідомила УНІАН менеджер з маркетингу аеропорту Галина Винарчик.

За її словами, кількість пасажирів, яких було обслужено в період з 7 по 17 червня, становить близько 40 тис.

«За період проведення чемпіонату аеродром аеропорту прийняв 8 пасажирських суден класу «D» (Аеробус 310, Боїнг 767) із футбольними вболівальниками. Завдяки злагодженій роботі між службами аеропорту, прикордонного та митного контролю, обслуговування пасажирів відбувалось згідно з планом та без затримок», - відзначила Г.Винарчик.