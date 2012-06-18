Залізниці за 5 місяців скоротили вантажоперевезення у внутрішньому сполученні на 4,8% - до 94 млн. т

Залізниці України в січні-травні 2012 року скоротили вантажні перевезення у внутрішньому сполученні на 4,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 94 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зменшення залізничних вантажних перевезень у внутрішньому сполученні відбулося, зокрема, за рахунок зниження перевезень чорних металів, хімічних і мінеральних добрив, мінеральних будматеріалів, брухту чорних металів, зерна і продуктів помелу.

Нагадаємо, за даними Держстату, залізниці України в січні-травні 2012 року перевезли 185,7 млн. тонн вантажів — на 0,1% менше, ніж у січні-травні 2011 року.

На залізничному транспорті в січні-травні 2012 року відправка зерна і продуктів помелу збільшилася в 2,1 раза, будівельних матеріалів - на 7,7%, коксу - на 4,5%.

Водночас відправка залізної і марганцевої руди знизилася на 1,7%, кам'яного вугілля — на 3,1%, хімічних і мінеральних добрив — на 3,4%, чорних металів - на 5,1%, цементу - на 5,4%, лісових вантажів — на 20%, брухту чорних металів — на 23,8%, нафти і нафтопродуктів - на 28,6%.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.

За даними Держстату, в січні-травні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 318,3 млн. тонн вантажів – на 3,8% менше, ніж у січні-травні 2011 року. Залізниці України в січні-травні 2012 року перевезли 185,7 млн. тонн вантажів — на 0,1% менше, ніж у січні-травні 2011 року.