Залізниці за 5 місяців збільшили імпортні вантажні перевезення на 19%, експортні — на 11%

Залізниці України в січні-травні 2012 року збільшили імпортні вантажні перевезення на 19,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 14,23 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зростання імпортних перевезень стало можливим, зокрема, за рахунок збільшення перевезень кам'яного вугілля, нафти і нафтопродуктів, руди залізної і марганцевої, коксу, мінеральних будматеріалів, цементу і солі.

Крім того, обсяг залізничних вантажних перевезень на експорт збільшився на 10,9% - 56,752 млн. тонн, що було досягнуто, зокрема, за рахунок експорту руди залізної, марганцевої, руди кольорової, сірчаної сировини, хімічних і мінеральних добрив, зерна і продуктів помелу, коксу, брухту чорних металів і мінеральних будівельних матеріалів.

Водночас за підсумками січня-травня 2012 р. обсяг транзитних вантажних залізничних перевезень скоротився на 17,9% - до 19,572 млн. тонн.

Нагадаємо, залізниці України в січні-травні 2012 року скоротили вантажні перевезення у внутрішньому сполученні на 4,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 94 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.

За даними Держстату, в січні-травні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 318,3 млн. тонн вантажів – на 3,8% менше, ніж у січні-травні 2011 року. Залізниці України в січні-травні 2012 року перевезли 185,7 млн. тонн вантажів — на 0,1% менше, ніж у січні-травні 2011 року.