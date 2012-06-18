На матчі Євро-2012 19 червня у продажу залишається більш ніж 11,4 тис. залізничних квитків

У напрямку Києва і Донецька, де 19 червня пройдуть матчі чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 Швеція-Франція і Україна-Англія, у продажу станом на ранок 18 червня залишалося близько 11,4 тис. залізничних квитків.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), всього залізницями України було запропоновано більш ніж 46,8 тис. місць.

Зокрема, до Донецька у переддень і в день матчу Україна-Англія загалом пасажирам у потягах запропоновано 13,616 тис. місць, з яких станом на 11.30 18 червня були вільні 2,776 тис. місць.

На «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem Київ-Донецьк, який напередодні матчу вирушає з Києва о 16.30, на сьогодні вільні 232 місця, на вранішній рейс «Українського експресу», який вирушає з Києва до Донецька о 06.05, викуплено всі квитки.

У напрямку Києва, де 19 червня грають Швеція і Франція, залізниці запропонували 33,248 тис. місць, з них станом на 11.30 18 червня вільні 8,677 тис.

На «Українські експреси» виробництва Hyundai Rotem, які прибувають до Києва з Донецька, Львова і Харкова, у вільному продажу залишається 1 517 місць.