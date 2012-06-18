«Українська авіаційна група» поповнила парк двома літаками Embraer 190

Альянс "Українська авіаційна група" у складі авіакомпаній "АероСвіт", "Дніправіа" і "Донбасаеро" поповнив парк двома літаками Embraer 190.

Як сказано у повідомленні альянсу, оператором літаків виступає авіакомпанія "Дніправіа". Всі повітряні судна перевізник одержує на умовах операційного лізингу.

У неділю, 17 червня, літаки були доставлені до Києва безпосередньо з заводу бразильського авіабудівного концерну Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica) і готуються до введення в комерційну експлуатацію.

Поставки альянсу ще трьох Embraer 190 заплановані до кінця 2012 року.

Нові літаки, що представляють клас 100-крісельних суден, будуть використовуватися на напрямках "АероСвіту" в країни Центральної Європи, Скандинавії, Середземномор'я і Закавказзя. У зв'язку з цим обидва Embraer 190 забарвлені у ліврею "АероСвіту".

Довідка УНІАН. Повітряні судна Embraer 190 відрізняються підвищеною паливною ефективністю, мають зменшену вагу за рахунок застосування виробником нових композитних матеріалів і спеціальних технологій.

Альянс "Українська авіаційна група" також здійснює оновлення і розширення консолідованого флоту в рамках комплексного замовлення на постачання авіатехніки нового покоління виробництва компанії Boeing, яким передбачено отримання у 2012-2016 рр. в операційний лізинг 11 літаків Next Generation 737. З них два Boeing 737-800 у березні-травні поточного року прибули до основного аеропорту базування альянсу в Києві і виконують авіарейси авіакомпанії "АероСвіт".