Кабмін збільшив фінансування будівництва Донецького аеропорту

Кабінет Міністрів збільшив обсяг фінансування забезпечення розвитку Донецького аеропорту на 271 млн грн – до 6 млрд 972,7 млн грн.

Відповідна постанова Кабміну № 529 від 6 червня розміщено на сайті уряду.

Цим документом внесено відповідні зміни до Державної цільової програми підготовки до Євро-2012, яка, після змін від 18 квітня передбачала фінансування забезпечення розвитку Донецького аеропорту обсягом 6 млрд 701,7 млн. грн.

Збільшення фінансування сталося за статтею «інші джерела», в якій передбачено витратити на розвиток аеропорту майже 300 млн. грн.

При цьому витрати держкоштів на ці цілі скорочено на 29 млн грн.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.Прокоф’єва» має намір за підсумками 2012 року збільшити пасажиропотік на 44,7% порівняно з 2011 роком - до 1,2 млн. осіб.

Новий термінал у Донецьку має сім поверхів. Пропускна спроможність нового терміналу - 3,1 тис. пасажирів на годину. Загальна площа будівлі - 58 тис. кв. м, залів очікування - 5 тис. кв. м, комерційних об'єктів - 4 тис. кв. м.

Всього на будівництві аеропорту в Донецьку планується освоїти 2,8 млрд грн.

Згідно з проектом реконструкції комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Донецьк» споруджено злітно-посадочну смугу, перони, аеродромно-диспетчерську башту, а також новий термінал і реконструйовано старий.

До складу аеровокзального комплексу також входить автостанція, триповерховий паркінг на 605 машиномісць, відкриті паркінги на 1004 машини, автобусні стоянки на 20 автобусів. Термінал сполучено з паркінгом двома критими галереями.

"Міжнародний аеропорт "Донецьк" імені С.С.Прокоф’єва” є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України. За рівнем пасажиропотоку авіапідприємство входить до п'ятірки провідних аеропортів країни. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної і Східної Європи.

У аеропорту базуються авіакомпанії "Донбасаеро", "КАБІ", "ІСД-авіа", "СКМ-Аруба", "Челендж Аеро".

КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" к 2011 році прийняв і відправив 829,3 тис. пасажирів - на 35,5% більше, ніж роком раніше.