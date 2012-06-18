Придніпровська залізниця має намір залучити кредит на 67,34 млн грн

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (Придніпровська залізниця) має намір залучити кредит на суму 67,34 млн грн, йдеться в повідомленні залізниці, розміщеному на сайті держзакупівель.

Згідно з повідомленням, кредитні ресурси планують залучити терміном на 1 рік для поповнення обігових коштів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2012 року ПЗ відібрала 5 банків для відкриття восьми поновлюваних кредитних ліній терміном на один рік на загальну суму 484,081 млн грн.

Зокрема, планувалося, що ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» надасть ПЗ кредит на 20 млн грн, ПАТ «Експрес-банк» - на 40 млн грн, ПАТ «Кредитпромбанк» - 60 млн грн, ПАТ «ВТБ Банк» - 164,081 млн грн та ПАТ «Ощадбанк» - на 100 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн тонн.