Південна залізниця має намір залучити кредити на 400 млн грн

Південна залізниця (ПЗ) оголосила тендер на залучення кредитних коштів на загальну суму 400 млн грн.

Згідно з повідомленням ПЗ, розміщеному на сайті держзакупівель, на торги виставлені 12 лотів - 4 по 50 млн грн, 4 по 30 млн грн і 4 по 20 млн грн. Очікуваний термін кредитування - 3 роки.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залызниць нинішньої України.

Залізнична мережа розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.