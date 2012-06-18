Через інтернет реалізовано 14% квитків на «Український експрес»

На міжрегіональні електропоїзди категорії Інтерсіті (+) виробництва Hyundai Rotem з кінця травня, коли розпочали продаж, станом на 18 червня реалізовано 66,172 тис. квитків, з них 14% - через інтернет.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За інформацією «Укрзалізниці», всього з початку продажів на «Український експрес» було продано 43,594 квитків в напрямку Харків-Київ-Харків, 8,79 тис. в напрямку Львів-Київ-Львів і 13,788 тис. в напрямку Київ-Донецьк-Київ.

В «Укразалізниці» також зазначають, що наповненість «Українських експресів» в переддень і в день проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро - 2012 досягає 100%.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що з кінця травня до 18 червня на потяги класу Інтерсіті виробництва Skoda Vagonka, які курсують у напрямку Харків-Донецьк-Дніпропетровськ, було продано 31,558 тис. квитків.

Довідка УНІАН. Електропоїзди Hyundai ("Український експрес") і Skoda призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25000 В, частотою 50 Гц.

Нові поїзди Skoda складаються з шести вагонів, у кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) та другого класу.

Загальна кількість місць в електропоїзді Hyundai у дев’ятивагонній комплектації - 579, з яких 1-го класу - 168, 2-го класу - 411.