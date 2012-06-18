На Київщині згорів автобус, що їхав за маршрутом «Київ-Кіровоград».

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні о 14:25 до оперативно-координаційного центру ГТУ МНС у Київській області надійшло повідомлення про пожежу в автобусі сполученням «Київ-Кіровоград» на 34 км Новообухівської траси.

Як з'ясувалося, на момент займання в автобусі Volvo перебували 2 водії та 28 пасажирів. Водій, відчувши запах горілого, негайно зупинив автобус та висадив пасажирів.

Після цього вогонь охопив салон автобуса.

О 15:00 пожежа була ліквідована трьома відділеннями пожежно-рятувального підрозділу Головного територіального управління МНС у Київській області. Загиблих та постраждалих немає. Пасажири резервним автобусом перевізника були направлені до кінцевого місця слідування.

Попередня причина пожежі – коротке замикання електропроводки кондиціонера автобуса.