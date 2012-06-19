Microsoft презентувала планшетний комп'ютер Surface - конкурента iPad

Корпорація Microsoft в Лос-Анджелесі представила планшетний комп'ютер Surface, який може стати конкурентом iPad, що випускається компанією Apple.

На презентації Surface був присутній глава компанії Стів Баллмер. За його словами, які наводить Associated Press, представлений планшет є прикладом «абсолютно нової сім'ї комп'ютерних пристроїв».

Microsoft продемонструвала дві моделі Surface - з операційними системами Windows RT і Windows 8 Pro. Представники корпорації зазначили, що ціна їх планшетника буде не сильно відрізнятися від вартості iPad, передає «Газета.Ru».