«ЮТейр Україна» з 20 червня починає виконання щоденних рейсів із Києва до Харкова

Авіакомпанія «ЮТейр Україна» з 20 червня починає виконання щоденних регулярних рейсів за маршрутом Київ-Харків-Київ із аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як повідомили УНІАН у компанії, на цьому маршруті використовуватимуться нові літаки ATR-42-300 і ATR 72-500.

Обслуговування на борту організоване в економічному класі, при цьому пасажирам буде запропоновано харчування та напої

У робочі дні виконуватиметься по два рейси на день, у суботу та неділя по одному.

Харків стане п'ятим містом в Україні, куди «ЮТейр Україна» відкрила рейси з Києва з початку 2012 року. На сьогоднішній день щоденні рейси виконуються до Донецька, Львова, Одеси та Сімферополя.

Нагадаємо, «ЮТейр Україна» планувала до кінця червня поповнити свій флот п'ятьма літаками ATR 72-500.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр Україна» базується в аеропорту “Київ” (Жуляни). В 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 35%, порівняно з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «ЮТейр Україна» виконала 1770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.

Флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 2 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 747-400 і одного Bombardier CRJ-200.