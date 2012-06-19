Залізниці в травні зберегли перевезення вантажів на рівні 40 млн тонн

Залізниці України в травні 2012 року перевезли 40,456 млн тонн вантажів - на 1,3% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

В «Укрзалізниці» відзначають, що в травні поточного року, зокрема, збільшилися обсяги перевезень вантажів в експортному та імпортному сполученнях на 8% (до 12,21 млн тонн) і на 25,8% (до 3,06 млн тонн) відповідно.

У той же час, перевезення вантажів у транзитному та внутрішньому сполученнях зменшилася на 17,1% (до 3,51 млн тонн) і 1,4% (до 21,69 млн тонн) відповідно.

У структурі транзитних перевезень вантажів перше місце займають нафта і нафтопродукти - 29,6%, основні країни відправлення - Казахстан, Росія, Білорусь, на другому місці перевезення руди залізної і марганцевої - 23,4%, третє місце займає кам'яне вугілля - 18,6 %.

Основне скорочення вантажних залізничних перевезень спостерігається з транзиту залізної руди, хімічних і мінеральних добрив, кам'яного вугілля і нафтопродуктів.

42% імпортних перевезень в травні займає кам'яне вугілля, імпорт якого в цьому місяці збільшився на 51,2% - до 1,29 млн тонн у порівнянні з травнем 2011 року. 14% в структурі імпортних перевезень займають нафта і нафтопродукти, перевезення яких збільшилися на 32,2%, 12,4% в структурі імпортних перевезень займає залізна і марганцева руда, перевезення якої знизилися на 6,3%.

Основне зниження імпортних перевезень зазначено в перевезеннях руди залізної і марганцевої, зерна і продуктів помелу, коксу та металобрухту.

У структурі експортних перевезень перше місце (25,3%) зайняли мінеральні будматеріали, переважно щебінь, друге місце - руда залізна і марганцева - 24,8%, на третьому місці чорні метали - 14,9%

У внутрішньодержавних перевезеннях на першому місці (37,2%) кам'яне вугілля, на другому - мінеральні будматеріали (18,1%), на третьому (15,7%) - руда залізна і марганцева (15,7%).

Зниження вантажних залізничних перевезень спостерігається по мінеральних будматеріалах, зерну і продуктам помелу.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. піввагонів. Крім того 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.

За даними Держстату, в січні-травні 2012 року підприємствами транспорту України перевезено 318,3 млн тонн вантажів - на 3,8% менше, ніж у січні-травні 2011 року. Залізниці України в січні-травні 2012 року перевезли 185,7 млн тонн вантажів - на 0,1% менше, ніж у січні-травні 2011 року.