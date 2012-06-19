ДАІ Києва запровадила для власників автомобілів принцип «єдиного вікна»

З 20 червня власники транспортних засобів незалежно від місця їх реєстрації та проживання зможуть зареєструвати свій автомобіль у реєстраційно-екзаменаційних відділах ДАІ столиці.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

«Таким чином, громадяни мають змогу отримувати послуги за принципом «єдиного вікна», - наголошується в повідомленні.

Водночас у ДАІ уточнили, що ця, без сумніву, зручна послуга поки що організована у двох відділах реєстраційно-екзаменаційної роботи (ВРЕР) ДАІ - №12 та №13.

Крім того, організовано роботу із заміни посвідчення водія за таким же принципом, незалежно від місця проживання громадян України. Підрозділи, в яких надаватиметься ця послуга, розташовані за адресами: ВРЕР ДАІ № 2 - вул. Туполєва, 19; ВРЕР ДАІ № 10 - вул. Братиславська, 52; ВРЕР ДАІ № 13 - вул. Електротехнічна, 45; ВРЕР ДАІ № 12 - вул. Новоконстянтинівська, 8.

Разом з тим у ДАІ запевнили, що до 1 серпня нинішнього року для зручності громадян України робота за принципом «єдиного вікна» буде організована в усіх інших без винятку відділах реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ Києва.