Придніпровська залізниця обмежила проведення ремонтно-колійних робіт через спеку

Придніпровська залізниця через жарку погоду обмежила проведення ремонтно-колійних робіт, пов'язаних із поточним утриманням дороги, пристроїв контактної мережі, сигналізації, централізації і блокування.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, це стосується робіт, не викликаних необхідністю забезпечити безпеку руху потягів на магістралі.

«На ПЗ подбали, щоб залізничники, які працюють на відкритому повітрі, в жарку погоду менше перебували під пекучим сонцем», - сказано у повідомленні прес-центру.

Спільно з профспілковими організаціями розглянуто можливість змістити для таких категорій працівників початок робочого дня, а також влаштовувати тривалі перерви у години температурного піку.

Крім того, якщо температура повітря перевищує 30 градусів, то кожен залізничник, який постійно або тимчасово працює на відкритим повітрі, безкоштовно одержує не менше ніж 1,5 літра води на добу.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До її складу входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. чоловік.