Одеська залізниця залучила у «Всеукраїнського банку розвитку» кредити на 100 млн грн

Одеська залізниця залучила у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» два кредити у формі поновлюваних кредитних ліній на загальну суму 100 млн грн.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, «Всеукраїнський банк розвитку» надав ОЗ два кредити по 50 млн грн кожен, при цьому вартість залучення кредитів склала 9,5 млн грн і 5,7 млн грн. Кредитні договори підписані 11 червня.

Фінансові ресурси залучені для поповнення обігових коштів і рефінансування.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році Одеська залізниця збільшила навантаження на 11,7% в порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.