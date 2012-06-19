Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») почала створення сучасного диспетчерського центру управління перевезеннями, який дозволить у режимі реального часу відображати рух поїздів, місце їх знаходження, зміну графіка тощо.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», завдяки роботі центру диспетчери «Укрзалізниці» зможуть оперативно отримувати повну інформацію про стан перевезень і мати можливість швидко реагувати на усунення відхилень від графіка руху.

За словами головного інженера головного управління перевезень «Укрзалізниці» Михайла Семенюка, раніше автоматизовані системи залізниць не давали загальної повної картини про ситуацію на дорозі.

Він також зазначив, що на ділянках залізниць встановлюються мікропроцесорні системи управління рухом поїздів, зокрема, така технологія впроваджена на ділянці від Полтави до Лозової швидкісного транспортного коридору.

Консультант «Укрзалізниці» по системах інформатизації та диспетчеризації Антон Галяшинський зазначив, що в диспетчерський центр надходитимуть дані із усіх інформаційних систем, використовуваних зараз на залізницях України, тому співробітники центру матимуть більш повну картину процесу перевезень.

Крім того, диспетчери зможуть виводити зображення з моніторів комп'ютерів на встановлену велику проекційну стіну.

«Для обладнання диспетчерського центру «Укрзалізниці» ми орієнтувалися на досвід впровадження новітніх проектів диспетчеризації, які вже діють за кордоном», - зазначив М.Семенюк.