Аеропорт «Харків» за період Євро-2012 збільшив пасажиропотік у 4,5 раза

Міжнародний аеропорт «Харків» із 8 по 18 червня, коли в Харкові проходили ігри чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 збільшив пасажиропотік у 4,5 раза - до 52,5 тис. пасажирів.

Як йдеться в повідомленні аеропорту, за період проведення ігор Євро-2012 у Харкові аеропорт обслужив 750 зльотів-посадок повітряних суден - втричі більше, ніж за аналогічний період часу при стандартній роботі аеропорту.

Зокрема, за 4-5 «післяматчевих» годин кожного ігрового дня міжнародний аеропорт «Харків» відправляв ту ж кількість уболівальників, яка прибувала до Харкова за дві доби до матчу.

При цьому всі регулярні рейси, які за часом співпали з періодами пікового завантаження аеропорту гостями Євро-2012, були відправлені без затримок.

За словами директора компанії «Нью Системс АМ», що керує аеропортом «Харків», Володимира Васильченка, в період проведення матчів Євро-2012 у Харкові аеропорт співпрацював із постійними партнерами. Так хендлінг здійснювала компанія Swissport, заправку повітряних суден - компанія «Лукойл», управління рухом літаків - «Украерорух».

«Завдяки Євро-2012 ми отримали колосальний досвід організації роботи при проведенні міжнародних масових подій такого масштабу. Тепер будемо його ретельно аналізувати й використовувати для вдосконалення системи бізнес-процесів нашого аеропорту», - зазначив В.Васильченко.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» реконструюється в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в форматі приватно-державного партнерства.

Реконструкцію було розпочато в квітні 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Загальна сума інвестицій Олександра Ярославського в проект становить 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської вежі) – 191,3 млн дол.

У 2011 році пасажиропотік в аеропорту «Харків» збільшився, порівняно з 2010 роком на 26,9% - до 308,5 тис. пасажирів. Частка внутрішніх рейсів у 2011 році зросла на 18 п.п. - із 49% до 67%.