Іntel купує у InterDigital 1700 патентів і патентних заявок на 375 млн. дол.

Компанія InterDigital і корпорація Intel (обидві США) оголосили про те, що частина дочірніх структур компанії InterDigital підписали остаточну угоду про продаж Intel близько 1700 патентів і патентних заявок за 375 млн. дол. Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації.

Угода включає продаж патентів, які в основному пов'язані з технологіями бездротового зв'язку 3G, LTE і 802.11. InterDigital активно займається розробкою сучасних бездротових технологій передачі даних, включаючи 3G-технології WCDMA (Wideband CDMA), HSDPA (High Speed Download Packet Access), HSUPA (High Speed Upload Packet Access) і 4G-технології LTE (Long Term Evolution), LTE-Advanced.

Компанії сподіваються на завершення операції у III кварталі 2012 р. за умови дотримання всіх встановлених вимог.

Компанія InterDigital є власником патентів на низку перспективних технологій мобільного зв'язку, які використовуються найбільшими виробниками мобільних пристроїв (основний дохід компанія InterDigital одержує від ліцензійних виплат за використання своїх технологій). Всього компанія володіє 10 тис. патентів. У 2008 році, за даними ЗМІ, компанія Samsung (Корея), за рішенням Міжнародної торгової комісії США, за використання ряду патентів заплатила 1,5 млрд дол. InterDigital (значна частка суми припала на ліцензійні відрахування і роялті). Раніше InterDigital уклала досудові патентні угоди з компанією Apple та ін. У 2011 році InterDigital подала до суду на Nokia (Фінляндія), ZTE і Huawei (обидві - КНР), звинувативши їх у недобросовісній діяльності, зокрема, у продажу таких 3G-пристроїв, як мобільні телефони, модеми, планшети, комп'ютери, в яких застосовуються запатентовані технології. Минулого року свою зацікавленість у купівлі компанії InterDigital висловили компанії Apple, Nokia, Qualcomm, Google і ін.

Довідка УНІАН. Intel – світовий лідер у розробці рішень для обчислювальної техніки, зокрема процесорів для комп'ютерів. Дохід корпорації у 2011 році становив 54 млрд дол., чистий прибуток – 12,9 млрд дол.

Дохід компанії InterDigital у 2011 році становив 301 млн. дол., ринкова капіталізація – понад 3 млрд дол.