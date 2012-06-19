Придніпровська залізниця змінила розклад руху 4 потягів по станції Дніпропетровськ

Придніпровська залізниця з 00 год. 00 хв. 20 червня 2012 року змінює розклад руху чотирьох пасажирських потягів по станції Дніпропетровськ у зв'язку з необхідністю технічного обстеження лоцманського тунелю.

Як повідомляє ПЗ, потяги № 222 Київ-Керч, № 52 Саратов-Варна, № 496 Мінськ-Євпаторія, № 248 Київ-Євпаторія тимчасово курсуватимуть через вокзал Дніпропетровськ-Головний, а не Дніпропетровськ-Південний, як раніше.

Квитки, придбані на ці потяги, дійсні.

Для зручності місцевих пасажирів ПЗ перевезе їх з вокзалу Дніпропетровськ-Південний на вокзал Дніпропетровськ-Головний власним автотранспортом.