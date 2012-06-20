„Укрзалізниця” до Дня Конституції змінила розклад руху електричок Житомир-Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до Дня Конституції України змінила розклад руху електричок Житомир-Київ.

Як повідомляє сайт Південно-Західної залізниці, для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня Конституції України в середу, 27 червня 2012 року, призначається курсування регіонального поїзду № 861 сполученням Київ-Житомир.

Також для економії експлуатаційних витрат у п'ятницю і суботу (29 і 30 червня 2012 року) відміняється курсування цього поїзду.

*** Електричка № 861 сполученням Київ-Житомир зазвичай курсує за цим маршрутом щопонеділка, щочетверга, щоп'ятниці та щосуботи.