ВР ратифікувала угоду з Білоруссю про спрощені перевезення на ділянці Славутич - ЧАЕС

Верховна Рада України ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівників, транспортних засобів та вантажів Чорнобильської АЕС і підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження, а також іноземних спеціалістів, залучених до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття ЧАЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 384 народних депутати із 429 зареєстрованих у сесійній залі.

Угода передбачає, що учасники транзитного проїзду для перетинання українсько-білоруського державного кордону з метою подальшого транзитного проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич – ЧАЕС використовують для фізичних осіб і транспортних засобів дійсні документи, для вантажів – внутрішні документи України, а також перепустки встановленого зразка.

Умови, порядок видачі та зразки перепусток, перелік підприємств зони відчуження, а також кількість та вид транспортних засобів, які користуються правом транзитного проїзду у спрощеному порядку, визначаються компетентними органами України за погодженням з компетентними органами Білорусі.

По відношенню до учасників транзитного проїзду, що перетинають українсько-білоруський кордон відповідно до цієї угоди, встановлюються спрощений порядок пропуску, а також звільнення від митного огляду.

Під час перетинання державного кордону в автодорожньому пункті пропуску “Комарин (Республіка Білорусь) – Славутич (Україна)” не проводиться оформлення будь-яких додаткових документів за наявності перепустки.

Білоруська сторона залишає за собою право контролю за транзитним проїздом осіб, транспортних засобів і переміщенням вантажів відповідно до національного законодавства за наявності достатніх підстав.

При цьому учасники транзитного проїзду не можуть відхилятися від маршруту Славутич – ЧАЕС, провозити незазначений у товаросупровідних документах вантаж, а також осіб, які не мають перепусток.

Під час провезення вантажів додатково застосовується їхнє пломбування.

Українська сторона бере участь в облаштуванні та забезпеченні технічними засобами білоруської частини пункту пропуску “Комарин – Славутич” в обсягах, необхідних для забезпечення спрощеного порядку транзитного проїзду і погоджених обома сторонами.

Угода укладається терміном на п’ять років і набуває чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання мторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Угода буде автоматично продовжуватися на один рік, якщо жодна із сторін не заявить про намір припинити її дію.