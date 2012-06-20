Залізниці України збільшили виплати до бюджетів майже на 12%

Залізниці України за 5 місяців 2012 року збільшили виплати до держбюджету і цільових фондів на 11,9% - до 6,2 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, виплати залізниць України до держбюджету в січні-травні 2012 року зросли на 5,6% порівняно з 2011 роком — до 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 5 місяців 2012 року залізниці України перевезли 185,7 млн. тонн вантажів — на 0,1% менше, ніж у січні-травні 2011 року. Перевезення пасажирів у січні-травні 2012 року зросло на 0,6% – до 174,2 млн. пасажирів.