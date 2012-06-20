Лобойко очолив Українську залізничну швидкісну компанію

ДП «Українська залізнична швидкісна компанія», яке реалізує проект розвитку швидкісного руху на залізницях України, очолив Леонід Лобойко, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», це закріплено наказом генерального директора «Укрзалізниці».

Л.Лобойко з 2010 року обіймав посаду заступника генерального директора «Укрзалізниці» і виконував обов'язки начальника Головного управління координації робіт з підготовки та проведення чемпіонату Євро-2012 і впровадження швидкісного руху. Раніше він працював у відомстві на посаді начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці»

Нагадаємо, з посади заступника генерального директора «Укрзалізниці» Л.Лобойко був звільнений розпорядженням Кабінету міністрів від 18 червня у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури Україні від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.